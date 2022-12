Regragui admite: "Não podíamos passar à final com o desperdício..."

Declarações de Walid Regragui, selecionador de Marrocos, que perdeu esta quarta-feira com a França (0-2), em jogo das meias-finais do Mundial'2022.

Derrota e eliminação: "Demos o nosso melhor, isso é o mais importante. Tivemos algumas lesões, perdemos Aguerd no aquecimento, Saiss, Mazraoui no intervalo... Contra uma equipa como a França, o mais pequeno erro paga-se caro. Não podíamos passar à final com o desperdício que tivemos na primeira parte. Fomos muito melhores na segunda parte, mesmo que o segundo golo nos tenha matado. [A derrota] não nos retira tudo o que fizemos antes".

Ainda vai ter o jogo de atribuição de terceiro e quarto lugar, contra a Croácia (sábado, 15h00): "Vai ser mentalmente difícil, vamos dar algum tempo de jogo àqueles que jogaram menos, mas queremos ser terceiros. O mais importante é termos mostrado uma boa cara e termos mostrado que o futebol em Marrocos existe e que temos bons adeptos".

