Reencontro com Facundo Tello: conheça o árbitro nomeado para o Marrocos-Portugal

O árbitro argentino Facundo Tello vai ajuizar o Marrocos-Portugal, no sábado. É o mesmo juiz que apitou o Coreia do Sul-Portugal.

Já está definido o árbitro que vai apitar o Marrocos-Portugal, dos quartos de final do Mundial'2022. Trata-se do argentino Facundo Tello, o mesmo juiz que esteve no jogo da Seleção frente à Coreia do Sul, que os coreanos venceram por 2-1.

O árbitro de 40 anos já apitou também o Suíça-Camarões (1-0), da primeira jornada da fase de grupos.

Ezequiel Brailovsky e Gabriel Chade vão ser os auxiliares, Ivan Barton o quarto árbitro. No VAR estará Mauro Vigliano, assistido por Ricardo De Burgos, Diego Bonfa e de Armando Villarreal.

História recente com muitos cartões

No início de novembro, Facundo Tello foi o árbitro de um Boca Juniors-Racing, jogo do Troféu dos Campeões, na Argentina, que terminou com dez jogadores expulsos.