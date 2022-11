Reece James "devastado" por estar fora do Mundial: "Estava disposto a correr o risco"

O lateral inglês do Chelsea está a recuperar de uma lesão no joelho e é uma baixa certa para a seleção inglesa.

Reece James, lateral do Chelsea, já sabe que vai ver o Mundial de 2022 em casa. O internacional inglês, de 22 anos, lesionou-se no joelho frente ao Milan, na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, e apesar de ter tentado recuperar a tempo de ser convocado para a prova, não conseguiu.

Esta quarta-feira, James publicou um texto emotivo nas redes sociais, revelando-se "devastado" com a ausência no Mundial e garantindo que, se dependesse apenas de si, estaria no avião para o Catar.

"Devastado. No momento em que magoei o joelho, eu sabia que a minha ida ao Mundial seria apertada, mas sempre senti que seria possível. Trabalhei mais do que nunca para ganhar a oportunidade de ir, e acreditava mesmo que poderia ajudar a equipa. Estou ciente de que havia um risco, mas isso era algo que estava disposto a correr. Boa sorte rapazes. Voltarei em breve. Mantenham-se a salvo, muito amor", pode ler-se.

James soma 15 internacionalizações pela seleção inglesa e estreou-se em grandes torneios internacionais no Europeu de 2020, realizando um jogo na fase de grupos.