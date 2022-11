"Quero convencer Busquets a jogar mais um Campeonato do Mundo"

O médio defensivo do Barcelona vai disputar o quarto Mundial da carreira no Catar, mas o selecionador espanhol está convencido de que conseguirá ainda jogar mais um edição quando tiver... 38 anos.

Luis Enrique anunciou esta sexta-feira a convocatória da seleção espanhola para o Campeonato do Mundo de 2022. Sergio Busquets, experiente médio defensivo do Barcelona, foi chamado e vai disputar o quarto Mundial da carreira mas, segundo o selecionador, poderá não se ficar por aqui.

"Não concordo que este seja o último Mundial de Busquets. O meu objetivo é convencê-lo a jogar mais um Mundial. Se conseguirmos chegar a uma fase do jogo em que jogamos no meio-campo adversário, com zonas de pressão curtas, Busquets é como Nadal, o melhor do mundo. Se a equipa jogar mais largamente, já não é, mas não vejo um médio que seja melhor do que ele", considerou Enrique, em conferência de imprensa.

Busquets é o jogador mais velho entre os eleitos de Luis Enrique e, caso seja chamado ao Mundial de 2026, irá disputar essa edição com... 38 anos.

Recorde os 26 convocados de Espanha para o Mundial'2022:

Guarda-redes: Unai Simón, Robert Sánchez e David Raya.

Defesas: Dani Carvajal, Azpilicueta, Eric García, Hugo Guillamón, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba e José Gayà.

Médios: Busquets, Rodri, Gavi, Carlos Soler, Marcos Llorente, Pedri e Koke.

Avançados: Ferrán Torres, Nico Williams, Yeremy Pino, Álvaro Morata, Marco Asensio, Pablo Sarabia, Dani Olmo e Ansu Fati.