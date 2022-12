Fred, avançado do Brasil no Mundial 2014, quer ver um clássico da América do Sul nas meias-finais.

Fred, avançado do Brasil no Mundial 2014, quer ver um Brasil-Argentina nas meias-finais do Mundial do Catar. O antigo jogador da canarinha explicou o porquê.

"Eu quero essas meias-finais, Brasil contra Argentina. Quero confusão, quero tumulto, quero o Neymar a fazer cuecas e o Messi a chorar", afirmou, em declarações à TV Globo.

De recordar que, para chegarem às meias-finais, Brasil e Argentina terão de ultrapassar Croácia e Países Baixos, respetivamente.