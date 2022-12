"Queria demonstrar respeito a Messi depois do jogo, mas ele não estava recetivo"

Declarações de Weghorst, recordando o conflito com Messi após o Argentina-Países Baixos no Mundial'2022.

Todos ou praticamente todos se lembram do momento de tensão viral entre Wout Weghorst e Lionel Messi no final do Argentina-Países Baixos, quando o capitão argentino, em plena entrevista confrontou o jogador neerlandês - "Para onde estás a olhar, parvo?".

Agora, Weghorst, que já na altura tinha abordado o tema, voltou a falar sobre o astro do PSG, recentemente coroado campeão mundial com a sua seleção, e as palavras não foram propriamente elogiosas.

"Para mim todos os adversários são iguais. Seja [Lionel] Messi ou outro, vou sempre lutar. Respeito-o como jogador de futebol, é um dos melhores. Queria demonstrar-lhe esse respeito depois do jogo, mas ele não estava recetivo a isso", começou por dizer o jogador do Besiktas após o jogo da sua equipa com o Sanliurfaspor (triunfo por 4-2 na Taça da Turquia).

"Agora sabe o meu nome pelo menos, já é positivo", concluiu.