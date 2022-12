Declarações de Granit Xhaka, internacional suíço, após o final do triunfo sobre a Sérvia (3-2), da terceira jornada do Grupo G do Mundial'2022, disputado este sábado em Doha:

Análise: "Foi um jogo com muitas emoções e as emoções fazem parte do futebol. Queríamos concentrar-nos no jogo, estamos nos oitavos de final e estamos felizes. Fizemos um grande jogo, sabíamos que a Sérvia era muito perigosa. Acho que a vitória foi merecida."

Oitavos de final contra Portugal: "Agora, queremos causar problemas a Portugal nos oitavos de final."