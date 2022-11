Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

A seleção da Arábia Saudita divulgou uma espécie de diário sobre o histórico triunfo contra a Argentina, com imagens da palestra do selecionador Hervé Renard. "São fãs e querem tirar uma foto com Messi? Têm de pressionar, de o marcar!", gritou o técnico. Veja o vídeo

هيرفي رينارد بين الشوطين :



هذا ضغط تقومون به ؟ ام انك تريدون التصوير مع ميسي عليكم ان تدفعوه وتضغطون عليه



(@SaudiNT) pic.twitter.com/fPzKgtpImL - داريو النصر (@Nfcdiario) November 24, 2022