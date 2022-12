"Quem é ele para gozar com Mbappé? Espetou-lhe quatro golos em quatro remates"

Pinilla, antigo avançado do Sporting, duro com as celebrações de Dibu Martínez

O antigo avançado chileno Maurício Pinilla, que em Portugal atuou no Sporting, lançou duras críticas aos excessos de Dibu Martínez, guarda-redes que se sagrou campeão do mundo pela Argentina, nas celebrações do título conquistado no Catar.

"Se eu, guarda-redes, vou andar com um boneco com a cara de um tipo que me marcou quatro golos em quatro remates à minha baliza, nem apareço nem o agarro nos braços. Quem é Dibu Martínez? Quem é ele para gozar com o Mbappé? Espetou-lhe quatro", lembra Pinilla, em declarações à ESPN do Chile.

Recorde-se que na final do Mundial, Mbappé fez um hat-trick e ainda marcou uma grande penalidade no desempate por penáltis.

