Queiroz visa críticos da seleção do Irão: "Fiquem em casa"

Declarações do selecionador iraniano, Carlos Queiroz, no final do encontro Inglaterra-Irão (6-2), da primeira jornada do Grupo B do Mundial de 2022, disputado em Doha

A exibição: "Os meus jogadores não estão no seu melhor em termos de concentração, pelos problemas que os rodeiam. Eles são seres humanos, têm filhos e têm um sonho, que é jogar pelo seu país, pela sua gente e desfrutar.

Críticas e apoio: "Há alguns anos, tínhamos o apoio de todo o mundo. Agora não, e não entendo que venham se não é para nos apoiar. Os que não nos quiserem apoiar, não necessitamos deles, é melhor que não venham, que fiquem em casa. Não necessitamos de gente que só nos apoia quando ganhamos."

Orgulho: "Estou muito orgulhoso que os jogadores se tenham levantado e lutado, que tenham marcado dois golos à Inglaterra nestas circunstâncias. Foi um bom treino ao mais alto nível. Está tudo em aberto, pois ainda podemos somar seis pontos e conseguir a qualificação. Aprendemos lições, o que melhorar. Agora, só nos resta lutar nos encontros seguintes. Estamos mais preparados para o País de Gales".