Queiroz lamenta: "Viemos cá para jogar, mas não é o que temos estado a fazer"

Carlos Queiroz conforta jogadores do Irão após goleada sofrida frente à Inglaterra

O selecionador iraniano desvalorizou a goleada sofrida frente à Inglaterra (6-2), dizendo que os jogos decisivos do grupo serão diante dos Estados Unidos e País de Gales.

O Irão, treinado pelo português Carlos Queiroz, sofreu este domingo a sua pior goleada de sempre em Mundiais, depois de ter sido vergado por 6-2 diante da Inglaterra, na primeira jornada do Mundial de 2022.

Após a partida, o selecionador desvalorizou os números do pesado desaire, considerando que os jogos decisivos do Irão no grupo B serão frente aos Estados Unidos e País de Gales.

"Não foi uma derrota, foi uma boa sessão de treino para nós. Estamos a aprender para estarmos bem preparados para os próximos jogos", assegurou.

Questionado sobre os principais aspetos a melhorar na equipa, Queiroz decidiu focar-se no apoio dos adeptos, dizendo que o Irão "não precisa" de quem só aplaude nas vitórias.

"Temos de conseguir estar no jogo. Com todos os problemas que os jogadores estão a lidar, é muito difícil haver concentração. Tenho a certeza de que vamos voltar mais fortes e mais envolvidos no futebol, que é o que conta. Viemos cá para jogar, mas não é o que temos estado a fazer. Para ser claro, não precisamos de adeptos que só apoiam a equipa quando vence, podem ficar em casa", atirou.

Depois da estreia para esquecer no Mundial de 2022, o Irão vai defrontar o País de Gales na sexta-feira (10h00) e termina a participação na fase de grupos frente aos Estados Unidos, no dia 29 de novembro (19h00).