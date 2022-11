Queiroz lamenta: "Num dia são heróis do povo e no outro abrem o Instagram e querem matá-los"

Declarações do selecionador do Irão, no final do encontro com os Estados Unidos (1-0), que ditou a eliminação da seleção do Mundial do Catar

Carlos Queiroz voltou a defender os seus jogadores no final do encontro com os Estados Unidos. O Irão perdeu por 1-0, foi eliminado do Mundial do Catar e o selecionador lembrou as dificuldades pelas quais o grupo de trabalho passou.

"Não é fácil conviver com ameaças no Instagram. Num dia são heróis do povo e no outro dia abrem o Instagram e querem matá-los. Mas passámos sempre uma mensagem de confiança e o mais importante foi mostrar-lhes o caminho neste Mundial. A missão que tínhamos era dar um sorriso e felicidade às pessoas. Tudo o que os jogadores fizeram merece muito respeito", referiu, em declarações aos jornalistas.