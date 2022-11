Queiroz: "Este mundo e este momento estão tão cheios de idiotices e patetices..."

Declarações de Carlos Queiroz, selecionador do Irão, após a derrota com os Estados Unidos (1-0) na terceira jornada do Grupo B do Mundial do Catar

Balanço: "Eu estou muito orgulhoso e honrado de ter, uma vez mais, treinado a seleção do Irão e estes jogadores fantásticos. Já disse uma vez que em toda a minha carreira já treinei em muitos sítios, desde a China aos Estados Unidos da América, e que nunca na vida vi jogadores que dessem tanto e recebessem tão pouco. Merecem todos o meu respeito e a minha admiração. A segunda parte da pergunta levava-me a muitas outras considerações. Este mundo e este momento que vivemos está tão cheio de idiotices e patetices... vale tudo. Qualquer pessoa com base em qualquer informação ou fonte anónima escreve uma idiotice que passa a ser verdade. É o mundo em que vivemos hoje, mas não deixa de ser lamentável. Foram imensas as histórias e pressões que os jogadores receberam de todas as formas, mas o que tenho a dizer é que graças ao trabalho, à união e às explicações os jogadores voltaram às suas raízes e perceberam quem são os seus amigos e para quem é que jogam. Deram uma boa resposta dentro do campo e honraram a camisola do país. "

Resposta dos jogadores: "Os jogadores iranianos fizeram muitos sacrifícios e um esforço tremendo. Não têm as mesmas condições de trabalho que normalmente as outras têm por razões que conhecem melhor do que eu. Às vezes nem botas podem comprar. Mas quando eu trabalho todos os dias e vejo uma dedicação e uma entrega de crescer, ser grande e mostrar ao mundo o futebol e a paixão do Irão sinto-me muito orgulhoso."