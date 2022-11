Queiroz para jornalista inglesa: "Por que deixaram as mulheres sozinhas no Afeganistão?"

Selecionador do Irão foi questionado por jornalista da BBC sobre a situação do Irão, e não se ficou

Já não é a primeira vez que acontece neste Mundial. Carlos Queiroz, selecionador do Irão, voltou a ser questionado por uma jornalista inglesa, da BBC, sobre a situação político-social do Irão, e o técnico português respondeu, falando até da retirada de Inglaterra do Afeganistão.

"Porque é que não fazem esse tipo de perguntas ao Gareth Southgate [selecionador de Inglaterra]. Porque saíram do Afeganistão. Porque é que não fazem essas perguntas a outros treinadores. Porque é que não perguntam ao Southgate porque é que a Inglaterra e os Estados Unidos saíram do Afeganistão e deixaram todas as mulheres sozinhas?", disse Queiroz no cara a cara com a jornalista da BBC, já depois de terminada a conferência de Imprensa.

Veja o vídeo: