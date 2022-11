Queiroz após Irão-Estados Unidos: "Contra Ferraris temos de fechar as autoestradas"

Declarações de Carlos Queiroz, selecionador do Irão, que perdeu esta terça-feira com os Estados Unidos (0-1) e foi eliminado do Mundial'2022.

Derrota: "O sonho acabou com este resultado. A primeira parte foi dos Estados Unidos. Eles começaram bem melhor o jogo, foram mais fortes nos passes e nas movimentações e mereceram marcar. Na segunda foi o oposto. Regressámos fortes e começámos a fechar os movimentos. Criámos as oportunidades suficientes e as mais claras, mas infelizmente o futebol pune a equipa que não marca. É justo dizer que o empate seria o resultado justo, mas isso da justiça não existe no futebol. A realidade é esta. Parabéns aos Estados Unidos e desejo-lhes a melhor das sortes".

O que faltou para o apuramento? "Acho que a velocidade e as ações da alta intensidade tiveram por cima das três equipas do grupo. Esteve por cima de Gales e de nós na primeira parte. Sabíamos que isso ia acontecer. Nós não temos essa competitividade e experiência. Temos jogadores que não são titulares nas equipas dos jogadores norte-americanos. Na primeira parte foi evidente. Ao intervalo retificámos. Contra Ferraris temos de fechar as autoestradas para eles não acelerarem".