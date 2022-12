Declarações de Luis Enrique, selecionador da Espanha, que perdeu esta quinta-feira com o Japão (1-2) mas assegurou ainda assim o apuramento para os oitavos de final do Mundial'2022.

Análise: "Não estou contente, com nada. Queria ser primeiro no grupo, mas o Japão, em cinco minutos, fez-nos dois golos e, em 10 minutos, fugiu-nos. O jogo começou bem, controlámos a primeira parte. Mas, depois do nosso golo, quisemos fechar o encontro, e não podia ser. Falámos de nos mantermos atentos, sabíamos que iam atacar. Não soubemos gerir isso."

Jogo equilibrado? "Não diria que foi equilibrado, para ser honesto. Houve cinco ou dez minutos em que o Japão nos passou por cima. Falámos ao intervalo e disse aos jogadores que a segunda parte não podia ser como a primeira. O Japão ia sempre arriscar. Aconteceram duas ações em que nos passaram por cima. Foi um jogo desagradável, classificámo-nos por causa dos dois primeiros jogos".

Ficou preocupado com a derrota? "Não fiquei preocupado, mas é uma chapada que nos faz entender que isto é o Mundial. Nos jogos a eliminar, coisas como esta podem acontecer".

Análise ao jogo: "Tivemos cinco minutos de pânico. Eles marcaram dois golos e podiam ter marcado outros dois. Quando uma equipa como o Japão não tem nada a perder, voam que nem aviões. Depois, a situação voltou ao normal. O final de jogo seria sempre muito complicado, porque eles estavam muito fechados. O Japão passa em primeiro lugar e é merecido. Mas irrita-me, queria ter ficado em primeiro".

Houve uns minutos em que a Espanha teve um pé fora do Mundial... "Já vi de tudo no futebol. Arriscámos, mas é difícil encontrar espaços. Vamos lamentar o jogo esta noite. Não há nada para celebrar. Marrocos também vai arriscar [nos oitavos de final]".