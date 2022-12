"Quando Son recuperou a bola, sabia que ele me ia passar a bola"

Declarações de Hwang Hee-chan (autor de um golo) na zona de entrevistas rápidas após o Coreia do Sul-Portugal (2-1), jogo da terceira jornada do Grupo H do Mundial'2022

Orgulho: "Estou extremamente orgulhoso e gostava de agradecer a todos os adeptos sul-coreanos. Estou muito feliz por lhes poder oferecer este presente. Antes do encontro, Heung-min Son disse-me que eu iria criar algo e os meus companheiros também me disseram que confiavam em mim."

O lance do 2-1: "Quando Son recuperou a bola [no lance do 2-1, aos 90+1 minutos], sabia que ele me ia passar a bola. Foi um ótimo passe, que acabou por facilitar o meu golo. Foi difícil esperar pelo outro resultado [do Grupo H, entre Gana e Uruguai], mas demonstrámos ao longo deste jogo que nos podíamos qualificar para a fase a eliminar e mantivemos a confiança."

A lesão: "Eu tinha falhado os dois jogos anteriores [por lesão], mas, mesmo que fosse para agravá-la, queria contribuir. Independentemente de quem seja o nosso adversário nos oitavos de final, vamos tentar fazer um ótimo trabalho".