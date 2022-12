"Quando era novo, no Mundial2002, vi o Ronaldo jogar e ele é o meu ídolo"

Declarações do jogador Hwang Hee-Chan na zona mista, após o jogo Coreia do Sul-Portugal (2-1), da terceira jornada do Grupo H do Mundial'2022

O golo e a vitória: "É muito difícil de explicar [o golo da vitória, no final do jogo]. Foi incrível. Estamos muito felizes. Rúben Neves [companheiro no Wolverhampton] deu-me os parabéns e desejou-me o melhor."

A lesão: "Queria ter ajudado a minha equipa nos dois primeiros jogos, fiquei chateado por não poder devido a lesão] Estou feliz por estar de volta. Ainda tenho algumas dores [na coxa], mas vou estar em condições para o próximo jogo.

Possível duelo com o Brasil nos oitavos: "Quando era novo, no Mundial2002 [que se realizou na Coreia do Sul e no Japão], vi o Ronaldo [Nazário] jogar e ele é o meu ídolo. Depois desse Mundial, comecei a jogar futebol. O Brasil é uma equipa muito forte, mas queremos ganhar. Não vamos apenas com a intenção de desfrutar do jogo. Queremos ganhar".