Pugilista mexicano volta ao ataque e responde a Aguero: "Não sejas hipócrita"

O antigo avançado da seleção, do Atlético de Madrid ou do Manchester City tinha usado as suas redes sociais para defender Messi, garantindo que o gesto do compatriota era absolutamente normal.

A guerra aberta e pública entre Canelo Álvarez, pugilista mexicano, e a Argentina continua. O gesto de Lionel Messi para com a camisola do adversário ainda é incompreendido e, desta vez, nem Kun Aguero, que veio defender o compatriota, escapou à fúria.

"Tu também cabrão... Mandavas-me mensagens a dizer "Ai ai Canelo" e agora estás a defendê-lo [Messi]. Não sejas hipócrita, cabrão. O que fizeste agora foi desleal. Há um minuto andavas a mandar-me mensagens no Instagram, mas agora que é preciso ser claro e sem rodeios...", escreveu Álvarez, na sua conta de twitter.

Canelo Álvarez, pugilista mexicano, acusou Messi de falta de respeito para com o México, chegando mesmo a ameaçar publicamente o craque argentino.