Publicação de Messi com o Mundial bate recordes no Instagram

Depois de ter ultrapassado os 42 milhões de uma publicação de Cristiano Ronaldo, a fotografia de Messi tornou-se mesmo na publicação com mais "gostos" da história do Instagram.

A publicação de Lionel Messi com o troféu do Mundial'2022 na mão bateu o recorde de "gostos" alguma vez registado no Instagram, com quase 60 milhões.

Depois de ter ultrapassado os 42 milhões de "gostos" de uma fotografia de Cristiano Ronaldo a jogar xadrez consigo, tornando-se na publicação de um desportista com mais "gostos" na rede social, o "post" de Messi ultrapassou esta terça-feira os 56 milhões de um ovo, o antigo recordista.

A Argentina venceu o terceiro Mundial da sua história no domingo, após vitória no desempate por grandes penalidades diante da França (4-3).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Messi (@leomessi)