"Próximo jogo? A relação entre os EUA e o Irão não terá peso qualquer"

Declarações no final do encontro Inglaterra-Estados Unidos (0-0), da segunda jornada do Grupo B do Mundial de 2022, disputado em Al Khor.

Gregg Berhalter (selecionador dos Estados Unidos): "O resultado final poderia e devia ter sido diferente. Devíamos ter marcado. Mas, no geral, estou muito satisfeito com a exibição da minha equipa e com a determinação que demonstram durante todo o jogo. É difícil jogar contra Inglaterra, é difícil marcar contra eles, mas estivemos muito bem, só faltou mesmo o golo. Agora, vamos ter o Irão e sabemos que tanto nós como eles vão dar tudo pelo apuramento. A relação entre os dois países não terá peso qualquer. Somos jogadores de futebol, estamos numa competição e é apenas isso".

Christian Pulisic (avançado dos Estados Unidos e melhor jogador em campo): "Tivemos o controlo do jogo em várias fases e devíamos ter marcado. Tivemos oportunidades para isso. Foi uma exibição muito confiante da nossa equipa frente a um adversário muito forte. Acho que deixámos todos orgulhosos no nosso país. E vamos utilizar esse orgulho para vencer o Irão e seguir para a próxima fase".