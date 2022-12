"Provocação da Argentina contra os Países Baixos? Espero que não se repita"

Declarações de Zlatko Dalic, selecionador da Croácia, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Argentina, na terça-feira (19h00), relativo às meias-finais do Mundial'2022.

Meias-finais: "Chegámos até aqui e deve ser destacado que estar entre o top-4 mundial é algo inacreditável para um país pequeno como a Croácia, ainda por cima pela segunda vez consecutiva. O orgulho que sentimos é incrível. A Argentina é uma grande equipa e tem Messi. Eles estão mais pressionados do que nós. Preparámos o jogo e eu sinto-me otimista, porque estes jogadores já mostraram a sua qualidade e potencial".

A Croácia venceu a Argentina por 3-0 na fase de grupos do Mundial'2018: "É um jogo completamente diferente. Isso aconteceu na fase de grupos. Somos uma equipa compacta, dura e forte e será assim que estaremos amanhã. Mas não terá nada a ver com isso. Vamos deixar tudo em campo e não vimos para aqui para especular".

Jogadores argentinos provocaram neerlandeses após vitória nos penáltis: "As emoções estão ao rubro e toda a gente reage da sua forma. O jogo entre a Argentina e os Países Baixos teve comportamentos que não têm nada a ver com desporto. Espero que não se repitam. Não guardamos quaisquer ressentimentos do passado".