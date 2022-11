O primeiro cartão vermelho deste Mundial foi mostrado ao guarda-redes do País de Gales, Hennessey, após uma entrada dura sobre o avançado iraniano do FC Porto Mehdi Taremi, num jogo que terminou com o triunfo do Irão por 2-0. O árbitro começou por mostrar cartão amarelo, mas após ser avisado pelo VAR foi ver as imagens e alterou a cor do cartão para vermelho. Ora veja:

Leia também Mundial 2022 Thiago Silva não gostou de piada do selecionador sérvio: "Desrespeitou-nos" Dragan Stojkovic fez uma piada sobre a provável formação tática do "Escrete" antes do jogo com o Brasil e, após a partida, Thiago Silva respondeu