Primeiro herói do Mundial do Catar já simulou uma lesão para fugir à polícia

A história é agora recordada um pouco por todo o lado. Aconteceu em 2016.

Enner Valencia é o primeiro grande herói do Mundial do Catar, mas já esteve nas bocas do mundo por maus motivos. O avançado do Equador apontou os dois golos do triunfo frente à seleção da casa, saltou para a ribalta e um pouco por toda a imprensa internacional recordam o dia em que fingiu uma lesão... para escapar à polícia.

O episódio acorreu em 2016, num encontro frente ao Chile, de apuramento para o Mundial da Rússia. O atual jogador do Fenerbahçe, clube turco orientado por Jesus, não cumpriu com o pagamento de pensão de uma das filhas e tinha a polícia à perna. Desse modo, simulou uma lesão para sair de maca e tentar evitar a detenção.

A ideia pode ter sido original, mas Valencia teve mesmo de pagar cerca de 10 ml euros e, assim, cumprir com a obrigação.