Presidente da Federação do Uruguai critica: "Tossem ao lado de Ronaldo e assinalam penálti"

Ignacio Alonso, presidente da Federação Uruguaia de Futebol, criticou a arbitragem em jogos do Uruguai e também fez menção ao penálti assinalado sobre Ronaldo no Portugal-Gana (3-2), jogo do mesmo grupo dos uruguaios.

Ignacio Alonso, presidente da Federação Uruguaia de Futebol, não ficou agradado com as arbitragens dos jogos que envolveram aquela seleção no Mundial'2022. Depois da eliminação, o dirigente participou no programa "Polideportivo", da televisão Teledoce, do Uruguai, e considerou que a equipa azul celeste foi prejudicada pelos árbitros, falando também de erros noutros jogos (o Portugal-Gana).

"Os dois árbitros que cometeram erros contra nós já não vão dirigir mais nenhum jogo no Mundial... E também houve irregularidades noutros jogos. Alguém tosse ao lado do Ronaldo e [os árbitros] assinalam penálti", criticou Ignacio Alonso.

A continuidade de Diego Alonso à frente da seleção foi outro tema abordado: "Por mim, renovaria contrato. Sempre tive muita confiança nele e continuo a ter. A forma como nos classificou para o Mundial... devemos-lhe respeito. Não temos outro nome em mente. Mas se não houver acordo para a continuidade, procuraremos", adiantou o dirigente.

Giménez, defesa-central que insultou e agrediu um elemento da FIFA após o jogo com o Gana, já pediu desculpa, revelou também Ignacio Alonso. "O Giménez chamou-o para pedir desculpa. Não tinha intenção de o agredir. E disse-lhe que não o queria afetar. Isso mostra o seu arrependimento", referiu, concordando, que "a reação não foi correta".