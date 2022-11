Premier League é o campeonato mais representado no Mundial'2022

Campeonato inglês é o mais representado em todas as seleções. Em termos de clubes, manda o Bayern Munique, com 17 jogadores. FC Porto e Benfica têm seis cada, enquanto a Liga Bwin está representada por 19 futebolistas.

Com 136 futebolistas, a Premier League (Inglaterra) é a liga europeia mais representada nas listas finais das 32 seleções.

A seleção inglesa é quase exclusivamente constituída por elementos dessa competição, aliás, com uma só exceção: Jude Bellingham, que atua nos alemães do Dortmund.

Em número de representação segue-se o campeonato espanhol, com 83 jogadores, 18 dos quais a participarem pela Roja, que conta com oito jogadores de outras ligas (cinco deles na Premier).

Bundesliga (76), Serie A (68), Ligue 1 (54) e MLS, dos Estados Unidos (com 36), seguem-se por esta ordem, com a Liga Bwin a estar também bem representada, com um total de 19 elementos.

Quanto a clubes, o Bayern esmaga a concorrência com um total de 17 jogadores no Catar, seguido bem de perto por Barcelona e Manchester City, ambos com 16 atletas, tantos quantos o Al-Sadd, maior emblema do país organizador Catar. FC Porto e Benfica, ambos com seis, são os clubes portugueses com mais futebolistas.