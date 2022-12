Premier League e Manchester são os mais representados nos quartos do Mundial

Liga inglesa é seguida da espanhola e da italiana

O campeonato inglês é o mais representados nos quartos de final do Mundial do Catar, com 65 jogadores, uma tendência que se repete, pois já nos mundiais de 2018 e de 2014 a Premier chegou a esta fase a dar mais jogadores à competição que nenhum outro campeonato.

Depois da Premier League, vem a liga espanhola, com 31 jogadores e a curiosidade de que a Espanha já foi eliminada.

E em terceiro lugar está a Serie A, com 25 jogadores, com a particularidade de a Itália nem sequer se ter qualificado para o Mundial.

A liga francesa tem 20 jogadores presentes nos quartos de final e a alemã 18.

Quanto a clubes, o Bayern dominou no Mundial de 2014, com 10 jogadores. Em 2018 o Manchester City ficou em primeiro, com 11. E em 2022 o primeiro lugar é dividido pelos dois emblemas de Manchester, com 11 jogadores, isto porque Ronaldo deixou de ser jogador do United.