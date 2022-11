"Portugal-Uruguai no Mundial'2018? Não creio que este jogo vá ser igual"

Portugal defronta o Uruguai na segunda-feira (19h00), em jogo da segunda jornada do Grupo H do Mundial'2022.

O selecionador uruguaio, Diego Alonso, antecipou este domingo um "jogo equilibrado" frente a Portugal, "à semelhança do que têm sido todos" no Mundial'2022, e enalteceu a "variabilidade" de opções na equipa lusa.

Diego Alonso, que no final do ano passado substituiu o lendário Óscar Tabárez à frente dos "charruas", recusou ainda que haja qualquer ponto de comparação com o duelo entre as duas seleções no Mundial'2018, em que os uruguaios venceram por 2-1 e eliminaram a formação das Quinas nos oitavos de final.

"Todos os jogos têm histórias distintas. Não creio que este jogo vá ser igual. Há muitos jogadores diferentes dessa altura. Vamos procurar ser competitivos e ganhar um jogo que será certamente muito equilibrado", assumiu, considerando que ter os sportinguistas Coates e Ugarte, e o ex-benfiquista Darwin Núñez à disposição "não é uma vantagem" em termos de conhecimento sobre a equipa portuguesa.

Portugal e Uruguai jogam na segunda-feira, às 22h00 locais (19h00 em Lisboa), no Estádio de Lusail, em jogo da segunda jornada do Grupo H do Mundial'2022.

A equipa das Quinas, que venceu o Gana (3-2), na estreia, lidera o grupo, com três pontos, à frente de Coreia do Sul, de Paulo Bento, e Uruguai, ambos com um ponto, enquanto os ganeses, que defrontam os sul-coreanos no mesmo dia, seguem a zeros.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo decorre até 18 de dezembro, no Catar.