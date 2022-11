"Portugal tem uma seleção incrível, com jogadores muito bons", elogia ex-Sporting

Eric Dier, defesa-central da seleção inglesa e do Tottenham, falou à SIC depois da vitória por 6-2 sobre o Irão, esta segunda-feira.

Jogadores da Premier League em alta: "Não sei, acho que há grandes jogadores na Europa toda e no Mundial, tudo pode acontecer. Há várias seleções com jogadores que estão bem."

Inglaterra pode vencer o Mundial? "É só o começo, vamos jogo a jogo. Foi bom começar assim mas há uma longa caminhada pela frente."

Sobre Portugal: "É uma equipa muito boa, com muito talento, houve uma transição há alguns anos e agora são grandes jogadores. Muitos na Premier League, os do Manchester City, obviamente o Cristiano Ronaldo... Tem uma seleção incrível, com jogadores muito bons. Tudo é possível para eles, tal como para outras equipas."