"Portugal tem uma equipa ainda melhor do que no Mundial'2018", defende Forlán

O antigo futebolista e agora treinador Diego Forlán avisa que Portugal tem uma equipa ainda mais forte do que a que tinha no Mundial da Rússia. Nesse torneio, a equipa lusa foi eliminada precisamente pelo Uruguai, nos oitavos de final. O uruguaio falou ainda, em declarações à Sport TV, dos momentos de Darwin, Ugarte e Coates.

Adversários do Uruguai na fase de grupos e elogios a Portugal: "Sabemos que o grupo é difícil. Temos a Coreia do Sul no primeiro jogo, que é difícil, depois Portugal, que é sempre uma seleção que tem muito bons jogadores. Neste Mundial, tem uma equipa ainda melhor do que em 2018 [Mundial da Rússia]. Depois, temos o Gana também. É um grupo difícil, mas somos uma seleção competitiva, temos bons jogadores, um bom treinador e tomara que a equipa tenha um bom começo para poder jogar mais tranquilo com Portugal."

O momento do ex-Benfica Darwin Núñez: "O Darwin é um jogador muito bom, jogou bem no Benfica e agora está no Liverpool. Tem muita qualidade, marca muitos golos e está num momento muito bom. Como Suárez e Valverde pode ser muito importante para nós."

Sobre Ugarte e Coates, jogadores do Sporting: "Conheço muito bem o Ugarte, desde os tempos do Uruguai. Defensivamente, no meio, marca muito [os adversários] e tem jogo. Não sei se vai jogar de início, mas é muito importante ali no meio para libertar o Valverde e o Bentancur. Se fosse treinador gostaria muito de pôr o Ugarte no meio. O Coates tem muita experiência, qualidade, joga há muito no Sporting. Pode jogar mais, porque o Godín não jogou muito este ano e o Ronald Araújo está lesionado."