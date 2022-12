Portugal-Suíça passa a ser a "maior goleada" das audiências televisivas

Jogo dos oitavos de final entre Portugal e Suíça com 5,7 milhões de telespetadores

Mais de 5,7 milhões de espetadores assistiram ao jogo dos oitavos de final entre Portugal e a Suíça, que foi o que "maior audiência" registou entre as partidas da seleção no Mundial'2022, informou a Universal McCann.

O jogo que garantiu o apuramento da seleção portuguesa de futebol (6-1 foi o resultado final) para os quartos de final foi transmitido pela RTP1 e contou "com um total de 5,5 milhões de pessoas a assistir, com uma audiência média de 3,7 milhões e 'share' de 68,4%", refere a análise da Universal McCann (UM), agência de meios do grupo Mediabrands.

Já a emissão do jogo na Sport TV "registou um total de 236 mil telespetadores, com uma audiência média de 183 mil e 3,4% de share, perfazendo um total de 5,7 milhões telespetadores, uma média de 3,9 milhões de telespetadores e 71,8% de "share", em termos acumulados".

"A transmissão deste jogo pela RTP1 teve um grande impacto para o canal, uma vez que registou um share de 25,4%, registando o seu maior "share" de total dia do ano", nota a Universal McCann.

Quando comparado com os jogos dos "oitavos" do Euro'2020 e do Mundial de 2018, este jogo da seleção portuguesa foi o segundo mais visto, ficando atrás do jogo contra a Bélgica no europeu de 2020.

"Analisando o jogo minuto a minuto, verificou-se uma tendência de crescimento ao longo de toda a emissão", refere ainda a UM, detalhando que "as audiências na segunda parte foram superiores e sempre em crescendo até bem próximo do apito final" e que "o pico de audiências foi já perto do apito final".

O jogo anterior de Portugal no Mundial'2022 tinha sido com a Coreia do Sul, o terceiro e último da fase de grupos, que foi visto por mais de três milhões de espetadores e foi o que teve "menor audiência" entre os jogos da equipa das quinas.

O desafio foi transmitido pela SIC e terminou com uma derrota de Portugal por 1-2, tendo contado "com um total de 3,2 milhões de pessoas a assistir, com uma audiência média de 1,8 milhões e 'share' de 60,3%", segundo a análise da Universal McCann.

Já o jogo que até agora tinha registado maior audiência tinha sido o Portugal - Uruguai, o segundo da seleção portuguesa e visto por mais de cinco milhões de pessoas, em que Portugal venceu por 2-0, com golos do médio Bruno Fernandes, e garantiu o apuramento para os oitavos de final.

A RTP1 emitiu este jogo que contou com um total de 5,3 milhões de pessoas a assistir, com uma audiência média de 3,6 milhões e 'share' de 66%. A emissão desta disputa na Sport TV registou um total de 296 mil telespetadores, com uma audiência média de 188 mil e 3,5% de share.

Tal perfez "um total de 5,6 milhões telespetadores, uma média de 3,8 milhões de telespetadores e 69,5% de 'share', em termos acumulados", adiantou a UM no passado dia 29 de novembro.

Quanto ao primeiro jogo da seleção das quinas no Mundial'2022, quase quatro milhões de pessoas assistiram à transmissão da TVI, em que a equipa das quinas venceu por 3-2.

A TVI emitiu o jogo de estreia que contou com um total de 3,9 milhões de pessoas a assistir, com uma audiência média de 2,3 milhões e share de 64,5%.