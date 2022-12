Declarações de Murat Yakin, selecionador da Suíça, no final do triunfo sobre a Sérvia, 3-2, da terceira jornada do Grupo G do Mundial'2022, disputado esta sexta-feira em Doha.

Análise: "Começámos muito bem e logo a seguir passámos por um momento complicado, mas a equipa reagiu bem. Houve muitas emoções à solta, o futebol é assim mesmo e quando se ganha torna-se muito divertido. Conseguimos um grande resultado.

Oitavos de final: "Portugal? Se entrarmos bem no jogo e se a nossa tática funcionar, tudo é possível."

Vazio fabuloso: "Sabíamos que a Sérvia estava obrigada a atacar e que teríamos possibilidades de efetuar rápidas transições, com muito espaço nos flancos. E foi assim que surgiram os nossos golos. Depois de um jogo como este, sentes um grande vazio quando cais em ti de repente. Mas é um vazio fabuloso."