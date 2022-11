Portugal bate Uruguai e está nos oitavos de final do Mundial

Depois de ter bisado nas assistências diante do Gana, Bruno Fernandes assinou um bis no capítulo dos golos e foi a principal figura da Seleção Nacional.

Portugal está nos oitavos de final do Mundial do Catar, após ter batido o Uruguai por 2-0, numa partida a contar para a segunda jornada do Grupo H.

No Lusail Stadium, palco onde se disputará a final, a Seleção Nacional apresentou três alterações no onze inicial relativamente ao jogo com o Gana - Pepe, que se tornou o jogador luso com a idade mais avançada a atuar num Campeonato do Mundo, Nuno Mendes e William Carvalho entraram para os lugares de Danilo Pereira, Raphael Guerreiro e Otávio - e até esteve melhor que a turma "charrúa" na primeira parte, chegando por algumas vezes e com relativo perigo à baliza de Sergio Rochet.

Contudo, foi a formação comandada por Diego Alonso que dispôs da melhor oportunidade para marcar. Aos 32 minutos, Rodrigo Bentancur, numa arrancada individual, ultrapassou quem lhe apareceu pela frente e, na cara de Diogo Costa, viu o guarda-redes do FC Porto fazer-lhe uma mancha extraordinária, mantendo, assim, o nulo no resultado. Perto do intervalo, Nuno Mendes ressentiu-se da lesão que o afastou da ronda inaugural e teve de ser substituído por Raphael Guerreiro.

No segundo tempo, a equipa das Quinas entrou mais determinada e, aos 54 minutos, já depois de João Félix ter deixado o aviso com um disparo à malha lateral, abriu o ativo. Bruno Fernandes, com um cruzamento-remate venenoso que tentava encontrar, sobretudo, a cabeça de Cristiano Ronaldo, estreou-se a marcar no Mundial, uma vez que o capitão nacional não chegou a tocar na bola.

A partir daqui, o Uruguai foi com tudo à procura do empate e Maxi Gómez, aos 75", causou calafrios, ao acertar no poste. À passagem do minuto 79, De Arrascaeta teve a chance de restabelecer a igualdade, mas Diogo Costa, com uma saída soberba de entre os postes, segurou a vantagem. Já depois dos 90", Bruno Fernandes, de grande penalidade, bisou no desafio e fechou as contas de mais um triunfo épico de Portugal. Até ao apito final, o médio do Manchester United ainda teve nos pés a possibilidade de chegar ao hat-trick, mas acertou no poste.