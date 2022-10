Portugal-Argentina na final do Mundial'2022 e decisão nos penáltis. Palavra de computador

Estes estudos foram feitos com base algoritmos e estatísticas

Portugal está no Grupo H - juntamente com Uruguai, o Gana e a Coreia do Sul - e a Argentina figura no Grupo C, juntamente com Polónia, México e Arábia Saudita. E o que vai acontecer é simples: tanto a seleção portuguesa como a argentina vão ultrapassar a primeira fase do Mundial'2022, vencer as eliminatórias seguintes e encontrar-se na final da prova. O que é pode ser um sonho para portugueses e argentinos é, na verdade, a previsão feita por um computador. Na verdade, um supercomputador segundo a revista FourFourTwo.

O que vai acontecer na final foi igualmente trabalhado : a Argentina vencerá Portugal no desempate por grandes penalidades.

Estes estudos foram feitos com base algoritmos e estatísticas já habituais em vésperas de grandes provas. Desta vez a previsão foi publicada no relatório especial "The Most Important Of All Unimportant Forecasts 2nd Edition: 2022 FIFA World Cup", da empresa BCA Research.

O resultado final foi obtido tendo base as estatísticas de jogadores numa amostra de 192 jogos da fase de qualificação para o Campeonato do Mundo e 64 eliminatórias dos Mundiais de 2006, 2010, 2014 e 2018. Também foram usados dados dos futebolistas do jogo EA Sport FIFA.