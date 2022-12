"Porque é que as outras seleções não haveriam de ter medo de nós?"

Declarações de Declan Rice, médio da seleção inglesa, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com Senegal, no domingo (19h00), a contar para os oitavos de final do Mundial'2022.

Inglaterra impõe respeito às outras equipas? "As outras seleções vão olhar para a nossa qualidade. Porque é que não haveriam de ter medo de nós? Se olharmos para o nosso ataque, temos talento de classe mundial. No plano geral, temos jogadores que venceram os maiores troféus. Cabe-nos a nós provar a nossa qualidade. A França fez isso. Não estamos cá só para chegar aos oitavos de final, queremos ir até ao fim".

Ambiente no balneário: "O que o nosso grupo tem de bom é que nos apoiamos uns aos outros. O selecionador provavelmente tem dores de cabeça quando escolhe a equipa, mas sei que toda a gente vai estar a torcer por quem ele escolher. Estamos a fazer um esforço coletivo. Penso que a competitividade é de alto nível e é sempre bom saber que podemos recorrer a jogadores que são capazes de mudar um jogo de um momento para o outro. Num Mundial, isso é preciso. A competição [no plantel] é muito saudável e eu faria de tudo para ganhar um Mundial. Se isso significa que tenho de entrar mais tarde e ajudar a equipa, só isso é que interessa. Partilhamos todos o mesmo objetivo".

Discurso transpira confiança: "A nossa mentalidade atual está fantástica. Temos jogadores que estão habituados a ganhar troféus quase todos os anos e eles trouxeram essa mentalidade e fixaram-na na Inglaterra. Também tem a ver com o selecionador, com a forma como ele fala connosco. Ele é muito calmo e salienta que somos a Inglaterra, que somos tão grandes como toda a gente e que podemos atingir tudo. Quando tens um treinador assim, tudo é possível. O mais próximo que estive de provocar um grande choque foi quando estávamos a ganhar à Alemanha [na Liga das Nações, ficou 3-3]. Lembro-me de pensar nesse dia, quando estava no balneário, que nunca iríamos perder. Quero ter sempre esse sentimento, é isso que te leva ao final".