Polónia vence Arábia Saudita e Lewandowski quebra enguiço em Mundiais

Redação com Lusa

O avançado apontou o segundo golo da vitória da Polónia, que assumiu a liderança provisória do Grupo C do Mundial'2022, e emocionou-se nos festejos.

O "renascido" Robert Lewandowski conduziu este sábado a Polónia a um triunfo por 2-0 sobre a Arábia Saudita, em partida da segunda jornada do Grupo C, disputada no Estádio Education City, em Al Rayyan.

Após o castigo máximo falhado com o México (0-0), o avançado do Barcelona assistiu Piotr Zielinski, aos 39 minutos, e fechou o resultado, aos 82', para o seu primeiro golo em Mundiais, depois de, aos 45+1', Szczesny ter defendido um penálti de Salem Al Dawsari e ainda a recarga de Al Breik.

A Polónia saltou desta forma, à condição, para o primeiro lugar do Grupo C, com quatro pontos, contra três da Arábia Saudita, que se tinha estreado com um 2-1 à Argentina, um dos mexicanos e nenhum dos argentinos, que se defrontam ainda hoje.