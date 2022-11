Políticos usam braçadeiras com o arco-íris e furam bloqueio nas tribunas do Catar

A FIFA impediu os capitães de usarem a braçadeira "One Love", o que gerou muita contestação

Foram vários os políticos a desafiar a FIFA e as autoridades do Catar e a sair em defesa dos direitos LGBT, usando nas tribunas a braçadeira com o arco-íris. São os casos da ex-primeira ministra dinamarquesa Helle Thorning-Schmidt, da ministra dos negócios estrangeiros da Bélgica, Hadja Lahbib, e da ministra do interior da Alemanha, Nancy Faeser.

A FIFA e as autoridades do Catar impediram o uso das braçadeiras com o arco-íris pelos capitães de várias seleções, mas nas tribunas de honra dos estádios são vários os políticos a conseguirem furar o bloqueio.