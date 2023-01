Polémica nos EUA: pai de Gio Reyna terá chantageado o selecionador durante o Mundial'2022

Gio Reyna, médio do Borussia Dortmund e internacional pelos EUA, foi convocado para o Mundial'2022. Mas foi pouco utilizado, na opinião do pai do jogador, Claudio Reyna, que, por esse motivo, terá chanteagado o selecionador Gregg Berhalter.

Segundo a Imprensa norte-americana, o selecionador Gregg Berhalter foi chantageado em pleno Mundial'2022 por Claudio Reyna, que estava insatisfeito pela escassa utilização do filho Gio.

Face a esse cenário, o antigo internacional e a esposa ameaçaram divulgar dados referentes a um episódio de violência doméstica de Berhalter contra a namorada - atual esposa - ocorrido em 1991.

A chantagem chegou à federação e obrigou o técnico a vir a público explicar a situação, antes do anúncio que não irá orientar os EUA nos dois próximos jogos.