Polémica no Irão: "Devia pensar no que acontece com os emigrantes em Inglaterra"

Carlos Queiroz, selecionador do Irão, vive momentos de tensão no seio e em redor da seleção. Técnico pegou-se com jornalista da Sky Sport

O Irão vive momentos conturbados depois da morte de Mahsa Amini às mãos da polícia da moralidade daquele país, e a tensão chegou há muito à seleção de futebol, orientada por Carlos Queiroz.

Se à partida para o Catar o técnico português disse que as pressões para tirar Sardar Azmoun da convocatória foram só rumores, já no país anfitrião do Mundial foi questionado sobre a possibilidade de os jogadores voltarem a boicotar o hino nacional.

"Os jogadores são livres de protestar, desde que seja em conformidade com as regras do torneio", disse.

Depois, pegou-se com um jornalista da Sky Sport, que perguntou se o português não tinha vergonha de trabalhar num país onde os direitos das mulheres não eram respeitados. "Para que canal trabalha? Um canal privado, quanto me paga para responder a isso? Fale com o seu patrão e no final do Mundial eu respondo-lhe se me fizer uma boa oferta", disparou, levantando-se da cadeira. O jornalista insistiu e Queiroz voltou para trás e atirou: "Devia pensar no que acontece com os imigrantes em Inglaterra também."

O Irão está no Grupo B, com Inglaterra, Estados Unidos e País de Gales.