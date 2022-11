Pogba falha o Mundial e junta-se a uma lista de ilustres ausentes por lesão

Médio da Juventus sofreu recaída da lesão no joelho e Didier Deschamps vai tentar revalidar o título sem o trio de meio-campo da caminhada vitoriosa de 2018

Operado no passado mês de setembro a uma lesão no menisco do joelho direito sofrida na pré-temporada, Paul Pogba sofreu ontem uma recaída quando se preparava para voltar aos relvados e vai desfalcar a França no Mundial.

A confirmação da ausência do médio foi dada pela emprésaria Rafaela Pimenta. "Na sequência de exames médicos realizados hoje [ontem] é extremamente doloroso informar que Pogba ainda precisa de reabilitação após a cirurgia ao joelho direito, falhando assim a presença no Catar", escreveu a sucessora de Mino Raiola, nas redes sociais.