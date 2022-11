Redação com Lusa

Declarações de John Herdman, selecionador do Canadá, após a derrota por 1-0 com a Bélgica, esta quarta-feira.

Orgulho pela prestação: "Mostrámos que merecemos estar aqui. Podemos estar orgulhosos do que fizemos. Somos um país de futebol. Tínhamos objetivos [para este jogo] que não atingimos. O grupo está totalmente em aberto depois do resultado entre Marrocos e Croácia [0-0]. Disse aos meus jogadores que estou orgulhoso do que fizeram. Temos de seguir unidos."

Alphonso Davies falhou penálti: "Queríamos marcar o primeiro golo num mundial. Estou orgulhoso do Alphonso Davies [jogador que falhou a grande penalidade, aos 11 minutos]. Tínhamos o peso de uma nação com 36 anos de espera [desde a participação anterior]. É preciso muita coragem para bater."