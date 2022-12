Platini recusou convite de Macron para assistir à final do Mundial'2022

Absolvido em julho de corrupção, o antigo presidente da FIFA recusou assistir à partida no Catar devido a não querer encontrar-se com outros membros do organismo.

A rádio francesa Europe 1 avança esta sexta-feira que Michel Platini recusou um convite de Emmanuel Macron, presidente francês, para assistir à final do Mundial'2022 no Catar, que será disputada entre a França e a Argentina no domingo (15h00).

De acordo com a fonte, o antigo presidente da FIFA, absolvido do crime de corrupção em julho, recusou ver a partida no Catar devido a não querer encontrar-se com outros membros da FIFA, já que considera ter sido vítima de uma manipulação política e judicial que visou afastá-lo do cargo que exerceu

Após o veredicto do tribunal ter sido conhecido, Platini garantiu: "Neste caso, há culpados que não compareceram neste julgamento. Eles podem contar comigo, voltaremos a encontrar-nos".

De resto, a imprensa francesa adianta que uma das pessoas visadas por essas palavras de Platini foi Gianni Infantino, atual presidente da FIFA e que foi braço direito do francês entre 2007 e 2016.