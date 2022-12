Piers Morgan visa Messi e lembra: "Se fosse o Ronaldo..."

Amigo do craque português criticou atitude do argentino, particularmente ativo nas críticas aos neerlandeses no final do encontro dos quartos-de-final

As críticas de Lionel Messi a adversários e ao árbitro, no final do encontro com os Países Baixos, dos quartos-de-final do Mundial, não caíram especialmente bem a Piers Morgan. O amigo de Cristiano Ronaldo lamentou a atitude do argentino e ainda deixou um recado sobre o português.

"Então ontem o Lionel Messi atirou-se ao árbitro, atirou-se ao treinador adversário e atirou-se a um dos seus oponentes. Penso que se o Ronaldo tivesse feito isso receberia um pouco mais de atenção por parte dos media...", atirou, nas suas redes sociais.