Piers Morgan: "Não é um vírus, a seleção da França foi envenenada"

Alguns jogadores da seleção francesa foram infetados pela gripe do camelo. Piers Morgan diz que não se trata de um vírus, mas que os franceses foram envenenados.

Durante a primeira parte do Argentina-França, da final do Mundial'2022, Piers Morgan, jornalista britânico que, recentemente, foi o autor de uma grande entrevista a Cristiano Ronaldo, escreveu na rede social Twitter que a seleção francesa foi envenenada.

"Não é um vírus, a seleção da França foi, deliberadamente, envenenada", atirou.

Nos últimos dias, alguns futebolistas franceses foram infetados com a gripe do camelo. Trata-se de uma síndrome respiratória do Médio Oriente, MERS-CoV, em que o camelo é hospedeiro do vírus.

Upamecano e Rabiot falharam mesmo a meia-final, frente a Marrocos, devido a esta doença.