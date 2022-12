Piers Morgan acredita que a França ganha o Mundial: "Messi vai chorar"

Jornalista inglês deu o seu palpite para o jogo da final do Mundial

Piers Morgan recorreu, este domingo, às redes sociais para dar o seu palpite em relação ao Argentina-França, da final do Mundial.

O jornalista inglês, que há bem pouco tempo entrevistou Cristiano Ronaldo, acredita que os gauleses vão vencer o troféu e "Messi vai chorar".



"Previsão: A França vai bater a Argentina por 3-1 e vencer o Mundial. Mbappé vai bisar, Griezmann vai ser o homem do jogo e Messi vai chorar", escreveu Piers Morgan no Twitter.

Argentina e França jogam hoje no Lusail Stadium, às 15 horas, na final do Mundial.

PREDICTION: France will beat Argentina 3-1 to win the World Cup. Mbappe will score twice, Griezmann will be MoM and Messi will cry. - Piers Morgan (@piersmorgan) December 18, 2022