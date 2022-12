Em 2006, o antigo avançado inglês fez um remate "parecido", mas errou completamente o alvo.

Kylian Mbappé marcou um hat-trick na final do Mundial'2022, diante da Argentina, e o segundo golo foi particularmente espetacular: um incrível remate acrobático que, na altura, empatou a partida. E este pontapé fez Peter Crouch recordar de algo que aconteceu em 2006, no Mundial da Alemanha. O antigo avançado também fez um remate idêntico no jogo frente à Trinidade e Tobago, na fase de grupos, mas errou completamento o alvo.

Nessa partida, Crouch até marcou um dos golos da vitória por 2-0.

Nas redes sociais, o ex-Liverpool, entre outros, recordou esse momento. "Incrível da parte do Mbappé, mas eu fiz essa merda em 2006", escreveu, com humor à mistura.

Veja o remate, a partir dos 45 segundos:

O golo de Mbappé: