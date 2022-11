"Penálti sobre Ronaldo? Gosto de apoiar os árbitros, mas isto é indefensável"

O antigo árbitro Mike Dean não compreende porque é que o VAR não chamou Ismail Elfath para rever o lance da grande penalidade marcada a favor de Portugal

O penálti assinalado a favor de Portugal no jogo de quinta-feira com o Gana suscitou muitos protestos por parte da equipa africana e o selecionador, Otto Addo, disse mesmo que Cristiano Ronaldo deve ter tido um "bónus por ser uma estrela". E Mike Dean, árbitro inglês que terminou a carreira há alguns meses, concorda com o treinador dos ganeses, considerando que a grande penalidade que deu o 1-0 à equipas das quinas foi mal assinalado.

O icónio juiz da Premier League culpa o VAR por não ter atuado.

"O defesa joga claramente a bola. O Ronaldo toca as costas do defesa, cai e propicia o contacto. Não é culpa do árbitro. Ele decidiu no campo. O VAR, na minha opinião, deveria ter-se envolvido e convidado o árbitro a ir ver. Devo dizer que é assustador. Estou surpreendido. Gosto sempre de apoiar os árbitros, mas não é possível apoiar coisas assim. Não posso defender o indefensável. Não posso entender porque é que não foi ao VAR. É errado a 100 por cento", apontou, em declarações ao jornal inglês Daily Mail.

Portugal venceu o Gana por 3-2, na primeira jornada da fase de grupos do Mundial'2022.