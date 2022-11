A opinião de Carragher sobre "o melhor do Mundial" que era, afinal, "uma piada"

Antigo central do Liverpool e atual comentador deixou fortes elogios a Pedri, jogador do Barcelona

Jamie Carragher deixou as redes em alvoroço nesta última quarta-feira. Ao fim de 15 minutos do Espanha-Costa Rica, o atual comentador tratou de colocar Pedri no topo dos melhores do Mundial, mas tudo não passou de uma piada.

Figura nos 7-0 de La Roja, Pedri foi um dos melhores em campo no triunfo dos espanhóis, mas o post do comentador, que dizia "Pedri é o melhor do Mundial até ao momento", era, afinal, uma brincadeira, como o próprio tratou de revelar.

Pedri is the player of the tournament so far! #WorldcupQatar2022 - Jamie Carragher (@Carra23) November 23, 2022