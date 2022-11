"Pediram-me para fazer o sorteio do Mundial e recusei. Seria hipócrita"

Gary Lineker não concorda que o Mundial seja disputado no Catar.

Gary Lineker revelou que se recusou a participar no sorteio do Mundial. O antigo avançado inglês é contra a realização da competição no inverno e também no Catar.

"Não apoio. Pediram-me para fazer o sorteio da FIFA e recusei, porque pensei que seria apoiar o Campeonato do Mundo. Disse que me sentiria um hipócrita, porque sou contra este Mundial no Catar. Não deveria ser lá. Teria cometido um erro se estivesse no sorteio", afirmou à ESPN.

Lineker mostra-se preocupado, à semelhança de tantos outros, com as questões humanitárias. "Falamos de direitos humanos, problemas nos estádios... Claramente, foi uma oferta corrupta, todos sabemos isso. Metade deles está agora na cadeia", disse.

Sobre a competição dentro das quatro linhas, considerou: "Não há um favorito claro. França ou ganha ou fracassa. Tem problemas: Pogba e Kanté estão lesionados. Espanha está a evoluir, são jovens, estiveram bem no Europeu. Inglaterra tem uma oportunidade, mas está um pouco curta atrás. Brasil e Argentina pareciam os mais fortes, mas nenhuma equipa da América do Sul ganhou nos últimos 20 anos [a última foi o Brasil, em 2002]", analisou. "Se a Inglaterra não ganhar o Mundial, gostava que ganhasse Messi", rematou.

O Mundial do Catar começa no dia 20 de novembro e acaba a 18 de dezembro.