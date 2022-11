"Paulo Bento teve uma reação normal de alguém que sentiu que foi injustiçado"

Sérgio Costa, treinador adjunto da Coreia do Sul, admitiu que a seleção asiática se sentiu "injustiçada" devido ao árbitro não ter permitido que um canto fosse cobrado após a conclusão de 10 minutos de compensação, que ficaram marcados por uma paragem para assistência a um jogador ganês.

A Coreia do Sul perdeu esta segunda-feira por 3-2 frente ao Gana, num jogo da segunda jornada do Grupo H do Mundial'2022 que ficou marcado pela expulsão de Paulo Bento após o apito final.

O selecionador sul-coreano viu cartão vermelho após ter protestado junto do árbitro Anthony Taylor, que não permitiu que um canto fosse cobrado após a conclusão de 10 minutos de compensação, durante os quais ocorreu uma paragem para assistência a um jogador ganês.

Sérgio Costa, adjunto do antigo selecionador nacional, foi quem falou à comunicação social após a partida e admitiu que a decisão do árbitro causou um sentimento de injustiça na equipa asiática, negando ainda que o técnico português lhe tenha faltado ao respeito.

"Tínhamos a oportunidade de marcar um canto, mas o árbitro tirou-nos essa oportunidade. [Paulo] Bento reagiu, eu estava ao pé dele, e ele não disse nada de inapropriado ao árbitro. Foi uma reação de alguém que sentiu que foi injustiçado no final do jogo. É uma reação normal de alguém que fez tudo para ganhar e não ganhou. Podemos sentir tristeza e sentir que houve falta de justiça. Deixámos a alma em campo", lamentou.

Fruto da expulsão, Paulo Bento não vai estar no banco asiático na partida da terceira jornada com Portugal (sexta-feira, 15h00) e, apesar da derrota com o Gana, a Coreia do Sul ainda tem opções de qualificação para os oitavos, independentemente do resultado do Portugal-Uruguai, a realizar ainda nesta segunda-feira.